СМИ: в штаб-квартире партии Марин Ле Пен проходят обыски

Во Франции сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в
штаб-квартире партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
Обыски проводятся в рамках дела о якобы фиктивном трудоустройстве двух помощников Марин Ле Пен, сообщает телеканал BFMTV. Подробности происходящего пока не сообщаются.
По информации Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, Марин Ле Пен фиктивно наняла в качестве своих помощников главу партийного кабинета Катрин Гризе и телохранителя Тьери Лежье. Причем известно, что Гризе на «фиктивном посту» заработала 298,5 тысячи евро, а Лежье — 41,5 тысячи евро.
В свою очередь Ле Пен обратилась в прокуратуру Брюсселя с иском против главы Европейского бюро по борьбе с мошенничеством и генерального секретаря ЕП Клауса Велле.
По информации Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, Марин Ле Пен фиктивно наняла в качестве своих помощников главу партийного кабинета Катрин Гризе и телохранителя Тьери Лежье. Причем известно, что Гризе на «фиктивном посту» заработала 298,5 тысячи евро, а Лежье — 41,5 тысячи евро.
В свою очередь Ле Пен обратилась в прокуратуру Брюсселя с иском против главы Европейского бюро по борьбе с мошенничеством и генерального секретаря ЕП Клауса Велле.
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