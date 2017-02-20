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  • 20.02, 20:33

СМИ: в штаб-квартире партии Марин Ле Пен проходят обыски

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СМИ: в штаб-квартире партии Марин Ле Пен проходят обыски

СМИ: в <nobr>штаб-квартире</nobr> партии Марин Ле Пен проходят обыски

Во Франции сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в штаб-квартире партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Обыски проводятся в рамках дела о якобы фиктивном трудоустройстве двух помощников Марин Ле Пен, сообщает телеканал BFMTV. Подробности происходящего пока не сообщаются.

По информации Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, Марин Ле Пен фиктивно наняла в качестве своих помощников главу партийного кабинета Катрин Гризе и телохранителя Тьери Лежье. Причем известно, что Гризе на «фиктивном посту» заработала 298,5 тысячи евро, а Лежье — 41,5 тысячи евро.

В свою очередь Ле Пен обратилась в прокуратуру Брюсселя с иском против главы Европейского бюро по борьбе с мошенничеством и генерального секретаря ЕП Клауса Велле.

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