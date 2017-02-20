Дебоширов и любителей секс-оргий ждут черные списки авиадебоширов

Влюбленных пассажиров рейса Москва — Петербург, которые устроили оргию на борту самолета, могут отлучить от неба на три года. Сегодня депутаты Госдумы выступили с инициативой, согласно которой в России появится реестр авианарушителей. В черный список будут вносить в том числе и дебоширов.

Попадут ли в реестр авиадебоширов россияне, которые уже нарушили закон в небе, например «спецназовец ГРУ» Кабалов и другие звезды, засветившиеся в небе, или в реестр будут вносить лишь тех, кто позволит себе лишнего уже после вступления закона в силу. Корреспондент НТВ Василиса Казакова поднялась над проблемой.



Организаторы кулачных боев с бортпроводниками, любители покурить в туалете, бунтари, разгуливающие по салону во время взлета и посадки, просто разгоряченные алкоголем и оттого агрессивные пассажиры — всех их принято называть одним весьма емким словом авиадебоширы. Таким — место не в самолете, а в специальном черном списке, решили в Госдуме.



Депутаты предлагают создать реестр тех, кто особо отличился во время рейса и лишить их возможности летать на три года. Список тех, кого в срочном порядке нужно спускать с небес на землю, предложил составить Ярослав Нилов. Помимо этого народный избранник планирует снабдить всех стюардесс спецредствами для усмирения хулиганов. Проще говоря — выдать им наручники.



Ярослав Нилов, депутат Госдумы РФ, фракция ЛДПР: «Подобное поведение — дерутся, требуют открыть кабину — это небезопасно. Если разбить иллюминатор, это же смерть всем пассажирам!»



Возникает вопрос, в какой именно момент пассажир превращается в авиадебошира. Когда открывает в салоне лайнера бутылку из дьюти-фри, что, безусловно, само по себе нарушение, но ведь при этом он может держать себя в руках, оставаться адекватным. Или же дебошем считать любой нарушение спокойствия, в том числе морального. В таком случае в черный список Росавиации может попасть и блогер Дмитрий Тиестович. Мужчина разместил в Сети видео, на котором видно, как возлюбленная ублажает его прямо во время рейса Москва — Петерубрг. Причем пикантная сцена происходит, пока стюардессы предлагают другим пассажирам чай и кофе.



Подробности — в материале НТВ.