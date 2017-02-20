Вице-президент США назвал Россию ответственной за ситуацию в Донбассе

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон намерен требовать от Москвы выполнения минских договоренностей, несмотря на поиски общих основ для сотрудничества.
Такое заявление Пенс сделал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе своего первого визита в Брюссель, передает «Интерфакс».
Майкл Пенс, вице-президент США: «Что касается Украины, как я и говорил ранее: мы призываем Россию к соблюдению минских соглашений для снижения насилия на востоке Украины для сохранения мира и человеческих жизней».
Вице-президент также призвал обе стороны к установлению режима прекращения огня. При этом Пенс отметил, что США продолжают «возлагать ответственность на Россию, несмотря на то, что ищут платформу для сотрудничества, которая, как надеется президент Трамп, будет найдена».
Ранее вице-президент США Майкл Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия должна нести ответственность за выполнение минских соглашений по Украине.
Майкл Пенс, вице-президент США: «Что касается Украины, как я и говорил ранее: мы призываем Россию к соблюдению минских соглашений для снижения насилия на востоке Украины для сохранения мира и человеческих жизней».
Вице-президент также призвал обе стороны к установлению режима прекращения огня. При этом Пенс отметил, что США продолжают «возлагать ответственность на Россию, несмотря на то, что ищут платформу для сотрудничества, которая, как надеется президент Трамп, будет найдена».
Ранее вице-президент США Майкл Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия должна нести ответственность за выполнение минских соглашений по Украине.
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