Россия поставит крупную партию танков Т-90МС на Ближний Восток

Контракт на поставку боевых машин подписан с одной из стран Ближнего Востока, сообщил глава Минпромторга.
Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока — в какую именно, не уточняется.
Контракт на поставку машин, собранных на «Уралвагонзаводе», был подписан в декабре, сообщает РИА Новости. В ближайшее время планируется заключить еще один, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Танк Т-90МС — экспортный вариантом танка Т-90АМ, разработанного для российских ВС. Впервые Т-90МС продемонстрировали в 2011 году на полигоне в Нижнем Тагиле на выставке Russian Expo Arms.
Контракт на поставку машин, собранных на «Уралвагонзаводе», был подписан в декабре, сообщает РИА Новости. В ближайшее время планируется заключить еще один, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Танк Т-90МС — экспортный вариантом танка Т-90АМ, разработанного для российских ВС. Впервые Т-90МС продемонстрировали в 2011 году на полигоне в Нижнем Тагиле на выставке Russian Expo Arms.
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