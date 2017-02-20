В Ленобласти чудом спасли горе-рыбака

Рейд инспекции по маломерным судам МЧС случайно обернулся спасением любителя подледного лова.

Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака. Это произошло во время очередного рейда в Ленинградской области.



У поселка Лебяжье инспекторы по маломерным судам обследовали акваторию Финского залива, когда заметили тонущего человека. Судно на воздушной подушке оперативно подъехало к нему, и спасатели с помощью тросов вытащили мужчину из воды.



Отмечается, что рыбак не помнил, как попал на лед. Сейчас его жизни ничего не угрожает.



Во время рейда сотрудники ГИМС также проинформировали и других любителей экстремальной рыбалки. МЧС предупреждает: во время оттепели, которая в эти дни наблюдается в регионе, на лед выходить крайне опасно.