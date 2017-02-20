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  • 20.02, 18:59
В Ленобласти чудом спасли горе-рыбака. Ленинградская область, МЧС, охота и рыбалка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Ленобласти чудом спасли горе-рыбака

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В Ленобласти чудом спасли горе-рыбака

В Ленобласти чудом спасли <nobr>горе-рыбака</nobr>

    Рейд инспекции по маломерным судам МЧС случайно обернулся спасением любителя подледного лова.

    Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака. Это произошло во время очередного рейда в Ленинградской области.

    У поселка Лебяжье инспекторы по маломерным судам обследовали акваторию Финского залива, когда заметили тонущего человека. Судно на воздушной подушке оперативно подъехало к нему, и спасатели с помощью тросов вытащили мужчину из воды.

    Отмечается, что рыбак не помнил, как попал на лед. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

    Во время рейда сотрудники ГИМС также проинформировали и других любителей экстремальной рыбалки. МЧС предупреждает: во время оттепели, которая в эти дни наблюдается в регионе, на лед выходить крайне опасно.

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