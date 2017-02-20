В Петербурге установили гигантское чучело Масленицы

В этом году помимо огромного чучела на масленичной неделе в ЦПКиО запланировано множество сюрпризов.

Сегодня в ЦПКиО имени Кирова установили главный символ Масленицы. Монтаж чучела как раз совпал с наступлением оттепели в Петербурге. Поэтому рабочим было не так холодно собирать части семиметровой фигуры, которых оказалось немало.



Мастера сначала присоединили голову и руки, после чего без какой-либо спецтехники подняли чучело. Свою Масленицу художники даже сравнили с Александровской колонной. Фигура так же держится за счет собственного веса. Ее поддерживают лишь фрагменты составного платья.



В отличие от прошлого года в этот раз авторы вернулись к более традиционному образу безликой девушки в красном платке. Причем ткань может спасти дерево и хворост от частых в последнее время дождей. Готовы в ЦПКиО и к любопытным посетителям. Чучело Масленицы будет находиться под охраной.



Как и полагается, ее сожгут в воскресенье, 26 февраля, но до этого всех посетителей парка ждут народные гулянья, ярмарка, коннотрюковое шоу. Обещают и сюрпризы. Например, организаторы устроят 3D-путешествие оладушка. А уже с этого дня всем желающим покажут, как из обычной мочалки, веревки и разноцветной ткани из маминого шкафа сделать домашнюю Масленицу.