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  • 20.02, 20:33

Сынок назначен комбатом «Сомали» вместо погибшего Гиви

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Сынок назначен комбатом «Сомали» вместо погибшего Гиви

Сынок назначен комбатом «Сомали» вместо погибшего Гиви

Сынок назначен комбатом «Сомали» вместо погибшего Гиви
  • Фото: 112.ua

    • У батальона «Сомали» в самопровозглашенной ДНР появился новый командир. Вместо погибшего Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, его возглавил Егор Волчков с позывным Сынок.

    Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на информационные ресурсы ополченцев. Известно, что до гибели Гиви 26-летний Волчков был в батальоне его заместителем.

    Отмечается, что Егор Волчков родился 10 июня 1990 года и зарегистрирован в Донецке.

    Напомним, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых погиб рано утром 8 февраля в своем кабинете при попадании снаряда, выпущенного из огнемета «Шмель. В оборонном ведомстве ДНР назвали это продолжением „террористической войны, начатой киевской властью“». В Кремле убийство Толстых назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе.

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