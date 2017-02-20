Сынок назначен комбатом «Сомали» вместо погибшего Гиви

У батальона «Сомали» в самопровозглашенной ДНР появился новый командир. Вместо погибшего Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, его возглавил Егор Волчков с позывным Сынок.
Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на информационные ресурсы ополченцев. Известно, что до гибели Гиви 26-летний Волчков был в батальоне его заместителем.
Отмечается, что Егор Волчков родился 10 июня 1990 года и зарегистрирован в Донецке.
погиб рано утром 8 февраля в своем кабинете при попадании снаряда, выпущенного из огнемета «Шмель. В оборонном ведомстве ДНР назвали это продолжением „террористической войны, начатой киевской властью“». В Кремле убийство Толстых назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе.
Отмечается, что Егор Волчков родился 10 июня 1990 года и зарегистрирован в Донецке.
погиб рано утром 8 февраля в своем кабинете при попадании снаряда, выпущенного из огнемета «Шмель. В оборонном ведомстве ДНР назвали это продолжением „террористической войны, начатой киевской властью“». В Кремле убийство Толстых назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе.
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