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  • 20.02, 18:59
Судьбу Исаакиевского собора предлагают решить на референдуме. памятники, РПЦ, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Судьбу Исаакиевского собора предлагают решить на референдуме

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Судьбу Исаакиевского собора предлагают решить на референдуме

Судьбу Исаакиевского собора предлагают решить на референдуме

    Противники передачи Исаакия РПЦ обсуждают, каким образом можно узнать волеизъявление горожан на один из самых острых вопросов последнего времени.

    Петербургские активисты начали подготовку к референдуму по вопросу передачи Исаакиевского собора. На заседании инициативной группы обсуждают организацию всенародного голосования.

    В дебатах участвуют представители общественных организаций и депутаты, среди них — руководители трех фракций петербургского парламента.

    Между тем борьба за Исаакий стала напоминать перетягивание каната. Сторонники передачи вышли на улицу с очередным крестным ходом. По данным епархии, в шествии приняли участие более 12 тысяч человек. Полиция же насчитала около восьми тысяч.

    В ответ оппоненты продолжают протестовать в Интернете. Телеведущая Ксения Собчак запустила флешмоб, в котором призывает читать стихотворение Сергея Шнурова. К акции присоединился и депутат Максим Резник.

    Напомним: Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о конфликте вокруг передачи Исаакиевского собора несколько дней назад. Но якобы из-за многочисленных жалоб видео было удалено из социальной сети.

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