Судьбу Исаакиевского собора предлагают решить на референдуме

Противники передачи Исаакия РПЦ обсуждают, каким образом можно узнать волеизъявление горожан на один из самых острых вопросов последнего времени.
Петербургские активисты начали подготовку к референдуму по вопросу передачи Исаакиевского собора. На заседании инициативной группы обсуждают организацию всенародного голосования.
В дебатах участвуют представители общественных организаций и депутаты, среди них — руководители трех фракций петербургского парламента.
Между тем борьба за Исаакий стала напоминать перетягивание каната. Сторонники передачи вышли на улицу с очередным крестным ходом. По данным епархии, в шествии приняли участие более 12 тысяч человек. Полиция же насчитала около восьми тысяч.
В ответ оппоненты продолжают протестовать в Интернете. Телеведущая Ксения Собчак запустила флешмоб, в котором призывает читать стихотворение Сергея Шнурова. К акции присоединился и депутат Максим Резник.
Напомним: Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о конфликте вокруг передачи Исаакиевского собора несколько дней назад. Но якобы из-за многочисленных жалоб видео было удалено из социальной сети.
В дебатах участвуют представители общественных организаций и депутаты, среди них — руководители трех фракций петербургского парламента.
Между тем борьба за Исаакий стала напоминать перетягивание каната. Сторонники передачи вышли на улицу с очередным крестным ходом. По данным епархии, в шествии приняли участие более 12 тысяч человек. Полиция же насчитала около восьми тысяч.
В ответ оппоненты продолжают протестовать в Интернете. Телеведущая Ксения Собчак запустила флешмоб, в котором призывает читать стихотворение Сергея Шнурова. К акции присоединился и депутат Максим Резник.
Напомним: Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о конфликте вокруг передачи Исаакиевского собора несколько дней назад. Но якобы из-за многочисленных жалоб видео было удалено из социальной сети.
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