В Оренбурге снежная глыба рухнула на младенца с крыши торгового центра

В Оренбурге сорвавшаяся с крыши торгового центра снежная глыба травмировала четырехмесячного ребенка. Малыш госпитализирован в городскую больницу.
Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, инцидент произошел около 16:00 на улице Дзержинского у здания ТРЦ «Север». Снежная глыба рухнула с крыши торгового центра как раз в тот момент, когда у стены здания остановилась женщина с младенцем на руках. При падении глыба частично задела ребенка. Женщина не пострадала.
Малыша с травмами срочно госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Сообщается, что в ближайшее время медики обещают выписать ребенка домой.
По факту произошедшего начата доследственная проверка. Следователи выявляют лиц, ответственных за очистку крыши от снега.
Малыша с травмами срочно госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Сообщается, что в ближайшее время медики обещают выписать ребенка домой.
По факту произошедшего начата доследственная проверка. Следователи выявляют лиц, ответственных за очистку крыши от снега.
Комментарии