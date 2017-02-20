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  • 20.02, 18:59

В Оренбурге снежная глыба рухнула на младенца с крыши торгового центра

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В Оренбурге снежная глыба рухнула на младенца с крыши торгового центра

В Оренбурге снежная глыба рухнула на младенца с крыши торгового центра

В Оренбурге сорвавшаяся с крыши торгового центра снежная глыба травмировала четырехмесячного ребенка. Малыш госпитализирован в городскую больницу.

Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, инцидент произошел около 16:00 на улице Дзержинского у здания ТРЦ «Север». Снежная глыба рухнула с крыши торгового центра как раз в тот момент, когда у стены здания остановилась женщина с младенцем на руках. При падении глыба частично задела ребенка. Женщина не пострадала.

Малыша с травмами срочно госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Сообщается, что в ближайшее время медики обещают выписать ребенка домой.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Следователи выявляют лиц, ответственных за очистку крыши от снега.

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