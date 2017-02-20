В Петербурге представили самую сложную и эмоциональную версию балета «Дон Кихот»

На сцене Эрмитажного театра состоялась премьера классической версии балетного спектакля на музыку Людвига Минкуса.

Коллектив петербургского театра «Русский балет» представил премьеру «Дон Кихота» Людвига Минкуса. Любопытно, что эта версия поставки появилась 115 лет назад, а теперь несколько трансформированная вошла в репертуар этого театра.



Как передает корреспондент НТВ Павел Рыжков, подмостки Эрмитажного театра впервые сыграют роль площади старой Барселоны. Оригинальные декорации, созданные художниками по заказу «Русского балета», почти с точностью повторяют рыночную площадь начала XVII века, когда и был опубликован роман Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский».



Хотя Дон Кихот в этом балете и заглядывает в книгу, является лишь пружиной стремительно раскручивающегося сюжета. Здесь собраны самые темпераментные танцы классического балета и, конечно, не обойтись без выхода тореадоров. В первом акте как всегда отдается дань актерским возможностям исполнителей, а также характерным танцам — цыганским и испанским.



Ольга Шиханова, педагог-репетитор санкт-петербургского театра «Русский балет»: «Этот балет очень эмоциональный, поэтому люди танцуют его так, как у них лежит душа. Площадь, Испания, танцы. Выворотное положение ног — это дань классическому танцу, веер — это характерный признак испанского танца».



Второй акт — это идеальная третья позиция всего кордебалета, когда триады во сне Дон Кихота словно приносят благодарность классическому танцу. Но главная победа для санкт-петербургского театра «Русский балет» — это воссоздание стиля старой постановки Кировского театра. Той самой версии Горского — Петипа, которая шла во времена танцовщика и балетмейстера Константина Сергеева в 60–70 годах прошлого века.



Анна Войтина, исполнительница партии Китри: «Наш репетитор Александр Иванович Маношкин в прошлом — солист Кировского театра. Он помнит ту старую постановку. И мы пытались воссоздать спектакль по старым записям, по его памяти. Он показал очень много нюансов».



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