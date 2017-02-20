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  • 20.02, 18:59
Центробанк снова отключил банк «Пересвет» от системы электронных платежей. банки, РПЦ, Центробанк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Центробанк снова отключил банк «Пересвет» от системы электронных платежей

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Центробанк снова отключил банк «Пересвет» от системы электронных платежей

Центробанк снова отключил банк «Пересвет» от системы электронных платежей

    Сегодня Центробанк снова отключил от своей системы электронных платежей банк «Пересвет», который связан с Московской патриархией.

    Действия регулятора повышают вероятность того, что у банка «Пересвет» в итоге отзовут лицензию. Кроме того, сегодня же Центробанк заново назначил в «Пересвете» временную администрацию на полгода. Функции возложены на АСВ. Это необходимо, чтобы подготовить санацию банка.

    На данный момент дыра в капитале «Пересвета» составляет более сотни миллиардов рублей. Основной вариант спасения банка такой: часть финансовой помощи должны оказать сами кредиторы, а Центробанк добавит остальное.

    Напомним, с 21 октября Центробанк назначил временную администрацию в «Пересвете». Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, что является страховым случаем. Эти меры были связаны с тем, что с 18 октября банк ввел лимит в размере 100 тысяч рублей на выдачу вкладов в связи с негативным информационным фоном.

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