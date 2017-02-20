Центробанк снова отключил банк «Пересвет» от системы электронных платежей

Сегодня Центробанк снова отключил от своей системы электронных платежей банк «Пересвет», который связан с Московской патриархией.
Действия регулятора повышают вероятность того, что у банка «Пересвет» в итоге отзовут лицензию. Кроме того, сегодня же Центробанк заново назначил в «Пересвете» временную администрацию на полгода. Функции возложены на АСВ. Это необходимо, чтобы подготовить санацию банка.
На данный момент дыра в капитале «Пересвета» составляет более сотни миллиардов рублей. Основной вариант спасения банка такой: часть финансовой помощи должны оказать сами кредиторы, а Центробанк добавит остальное.
Напомним, с 21 октября Центробанк назначил временную администрацию в «Пересвете». Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, что является страховым случаем. Эти меры были связаны с тем, что с 18 октября банк ввел лимит в размере 100 тысяч рублей на выдачу вкладов в связи с негативным информационным фоном.
На данный момент дыра в капитале «Пересвета» составляет более сотни миллиардов рублей. Основной вариант спасения банка такой: часть финансовой помощи должны оказать сами кредиторы, а Центробанк добавит остальное.
Напомним, с 21 октября Центробанк назначил временную администрацию в «Пересвете». Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, что является страховым случаем. Эти меры были связаны с тем, что с 18 октября банк ввел лимит в размере 100 тысяч рублей на выдачу вкладов в связи с негативным информационным фоном.
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