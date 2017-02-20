Директор стройфирмы получил 4 года колонии за хищения на космодроме Восточный

В Симоновском суде Москвы огласили приговор по громкому делу о хищениях при строительстве космодрома Восточный.

Гендиректора строительной компании «ВИП-Стройинжиниринг» Вадима Митрякова признали виновным в хищении миллиарда рублей и приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По данным следствия, он сознательно завышал стоимость строительства объектов космодрома.



Из оглашенного приговора следует, что Митряков на стадии предварительного расследования заключил сделку со следствием, признал вину и дал показания об обстоятельствах хищения. В связи с этим его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено судом в особом порядке, то есть без исследования доказательств.



Помимо Митрякова, по делу проходят еще четыре руководителя компаний подрядчиков. Наказание для них пока не определили.

