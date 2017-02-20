Директор стройфирмы получил 4 года колонии за хищения на космодроме Восточный

В Симоновском суде Москвы огласили приговор по громкому делу о хищениях при строительстве космодрома Восточный.
Гендиректора строительной компании «ВИП-Стройинжиниринг» Вадима Митрякова признали виновным в хищении миллиарда рублей и приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По данным следствия, он сознательно завышал стоимость строительства объектов космодрома.
Из оглашенного приговора следует, что Митряков на стадии предварительного расследования заключил сделку со следствием, признал вину и дал показания об обстоятельствах хищения. В связи с этим его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено судом в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
Помимо Митрякова, по делу проходят еще четыре руководителя компаний подрядчиков. Наказание для них пока не определили.
Из оглашенного приговора следует, что Митряков на стадии предварительного расследования заключил сделку со следствием, признал вину и дал показания об обстоятельствах хищения. В связи с этим его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено судом в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
Помимо Митрякова, по делу проходят еще четыре руководителя компаний подрядчиков. Наказание для них пока не определили.
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