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  • 20.02, 17:25
Директор стройфирмы получил 4 года колонии за хищения на космодроме Восточный. космодром Восточный, суды, хищения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Директор стройфирмы получил 4 года колонии за хищения на космодроме Восточный

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Директор стройфирмы получил 4 года колонии за хищения на космодроме Восточный

Директор стройфирмы получил 4 года колонии за хищения на космодроме Восточный

    В Симоновском суде Москвы огласили приговор по громкому делу о хищениях при строительстве космодрома Восточный.

    Гендиректора строительной компании «ВИП-Стройинжиниринг» Вадима Митрякова признали виновным в хищении миллиарда рублей и приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По данным следствия, он сознательно завышал стоимость строительства объектов космодрома.

    Из оглашенного приговора следует, что Митряков на стадии предварительного расследования заключил сделку со следствием, признал вину и дал показания об обстоятельствах хищения. В связи с этим его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено судом в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

    Помимо Митрякова, по делу проходят еще четыре руководителя компаний подрядчиков. Наказание для них пока не определили.

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