Министр Васильева сообщила президенту о молодеющей российской науке

Российская наука молодеет, а бизнесу стало интересно с ней работать. Об этом на встрече с Владимиром Путиным рассказала глава Минобрнауки.

Как сообщила президенту Ольга Васильева, перелом случился 3 года назад, а произошло это по нескольким причинам.



Владимир Путин, президент РФ: «Как вы оцениваете ситуацию в сфере науки, какие видите вызовы, проблемы?»



Ольга Васильева, министр образования РФ: «До 2014 года мы имели очень негативные цифры, когда молодые уходили из науки. 2014 год стал переломным, молодые исследователи пришли. Эта молодая наука, она основывается на нескольких моментах, которые уже отработаны. Прежде всего, это первый грант, их называют „посевными“ грантами, когда молодой человек, молодой ученый первый раз обращается в фонд, это был РФФИ.



Второе важнейшее начало для молодых — это то, что они принимают участие прежде всего в мегагрантах. На сегодняшний день у нас 160 лабораторий, это тоже благодаря вашему поручению выполняется. В 2017 году их будет еще 40. Итого у нас 200 центров в 79 университетах».



Говоря о бизнесе, Ольга Васильева отметила, что к сотрудничеству с учеными готовы уже 100 компаний.