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  • 20.02, 17:25
В Москве представили фирменные спортивные костюмы для сборной ВС РФ. армия и флот РФ, одежда, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве представили фирменные спортивные костюмы для сборной ВС РФ

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В Москве представили фирменные спортивные костюмы для сборной ВС РФ

В Москве представили фирменные спортивные костюмы для сборной ВС РФ

В Москве представили фирменные спортивные костюмы для сборной ВС РФ

    Сегодня в российской столице презентовали военно-спортивную форму для сборной вооруженных сил.

    На зимних Всемирных военных играх в Сочи наша команда будет в костюмах цветов российского триколора.

    Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике: «На экипировке вы можете увидеть один из основных элементов фирменного стиля III зимних Всемирных военных игр — пятиконечную звезду, символ высоких стремлений и идеалов».

    Военно-спортивные соревнования стартуют в Сочи 22 февраля. Участвовать в них будут военнослужащие из 26 государств.

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