В Москве представили фирменные спортивные костюмы для сборной ВС РФ

Сегодня в российской столице презентовали военно-спортивную форму для сборной вооруженных сил.

На зимних Всемирных военных играх в Сочи наша команда будет в костюмах цветов российского триколора.



Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике: «На экипировке вы можете увидеть один из основных элементов фирменного стиля III зимних Всемирных военных игр — пятиконечную звезду, символ высоких стремлений и идеалов».



Военно-спортивные соревнования стартуют в Сочи 22 февраля. Участвовать в них будут военнослужащие из 26 государств.