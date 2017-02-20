Росгвардия занялась боевой подготовкой депутатов и руководителей СМИ

Сегодня в подмосковном Софрине прошел однодневный курс боевой подготовки. Накануне Дня защитника Отечества Росгвардия провела это занятие для российских парламентариев и руководителей ведущих СМИ.

В тренировках также приняли участие представители общественных организаций.



Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии: «В 21-й бригаде оперативного назначения Центрального округа войск национальной гвардии РФ 20 февраля 2017 года состоялся однодневный курс боевой подготовки для депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации, представителей общественных организаций, а также руководителей ведущих средств массовой информации».



Это мероприятие назвали «беспрецедентной акцией». Гости прошли тренинг по основным направлениям боевой подготовки военных — учебным стрельбам из различных видов оружия, в том числе гранатометов, вождению бронированного автомобиля «Тигр» и БТР-80. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.