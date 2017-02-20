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  • 20.02, 17:25
Росгвардия занялась боевой подготовкой депутатов и руководителей СМИ. Госдума, депутаты, СМИ, Совет Федерации, спецслужбы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Росгвардия занялась боевой подготовкой депутатов и руководителей СМИ

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Росгвардия занялась боевой подготовкой депутатов и руководителей СМИ

Росгвардия занялась боевой подготовкой депутатов и руководителей СМИ

Росгвардия занялась боевой подготовкой депутатов и руководителей СМИ

    Сегодня в подмосковном Софрине прошел однодневный курс боевой подготовки. Накануне Дня защитника Отечества Росгвардия провела это занятие для российских парламентариев и руководителей ведущих СМИ.

    В тренировках также приняли участие представители общественных организаций.

    Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии: «В 21-й бригаде оперативного назначения Центрального округа войск национальной гвардии РФ 20 февраля 2017 года состоялся однодневный курс боевой подготовки для депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации, представителей общественных организаций, а также руководителей ведущих средств массовой информации».

    Это мероприятие назвали «беспрецедентной акцией». Гости прошли тренинг по основным направлениям боевой подготовки военных — учебным стрельбам из различных видов оружия, в том числе гранатометов, вождению бронированного автомобиля «Тигр» и БТР-80. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.

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