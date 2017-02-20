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  • 20.02, 17:25
Водитель камчатского автобуса впал в депрессию после смерти пассажирки. автобусы, Камчатка, общественный транспорт, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Водитель камчатского автобуса впал в депрессию после смерти пассажирки

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Водитель камчатского автобуса впал в депрессию после смерти пассажирки

Водитель камчатского автобуса впал в депрессию после смерти пассажирки

    В Петропавловске-Камчатском выясняют обстоятельства поездки на автобусе, которая обернулась гибелью для его пассажирки. На остановке женщина хотела выйти, но ее ногу зажало дверями. Водитель этого не заметил и тронулся с места, потащив горожанку по дороге. Спохватился шофер лишь через 2 километра.

    Ни пассажиры автобуса, ни другие участники дорожного движения, ни водитель — никто так и не заметил беспомощную женщину, ногу которой зажало дверью. Автобус протащил 54-летнюю Елену Янову около двух километров до конечной остановки. Только когда двери открылись, пострадавшая высвободила ногу. Полученные травмы с жизнью оказались несовместимы. Елена Янова скончалась в больнице.

    Трагическое происшествие произошло в Петропавловске-Камчатском еще на прошлой неделе, но широкий резонанс получило только после смерти пострадавшей. Движение автобуса по проспекту Победы зафиксировали камеры наружного наблюдения. Видеозаписи сейчас изучают компетентные органы.

    У жителей города кадры вызвали шок и возмущение. Люди задаются вопросом: почему никто так и не пришел Елене на помощь? Выяснилось, что заметить женщину автомобилистам, которые проезжали в тот момент мимо, в самом деле было непросто. На улице темно, а автобус все время двигался вдоль обочины.

    В парке, к которому приписано транспортное средство, его 58-летний водитель на хорошем счету. Нарушений, по словам руководства, за ним не числилось, а опыта шоферу не занимать. Как выяснил корреспондент НТВ Алексей Прокин, сам водитель сейчас пребывает в глубокой депрессии. Обстоятельства ДТП изучают инспекторы. Проверяется в том числе и деятельность автобусного предприятия. В зависимости от кого, какими окажутся выводы, дело может быть передано в Следственный комитет.

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