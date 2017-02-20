Водитель камчатского автобуса впал в депрессию после смерти пассажирки

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Петропавловске-Камчатском выясняют обстоятельства поездки на автобусе, которая обернулась гибелью для его пассажирки. На остановке женщина хотела выйти, но ее ногу зажало дверями. Водитель этого не заметил и тронулся с места, потащив горожанку по дороге. Спохватился шофер лишь через 2 километра.
Ни пассажиры автобуса, ни другие участники дорожного движения, ни водитель — никто так и не заметил беспомощную женщину, ногу которой зажало дверью. Автобус протащил 54-летнюю Елену Янову около двух километров до конечной остановки. Только когда двери открылись, пострадавшая высвободила ногу. Полученные травмы с жизнью оказались несовместимы. Елена Янова скончалась в больнице.
Трагическое происшествие произошло в Петропавловске-Камчатском еще на прошлой неделе, но широкий резонанс получило только после смерти пострадавшей. Движение автобуса по проспекту Победы зафиксировали камеры наружного наблюдения. Видеозаписи сейчас изучают компетентные органы.
опыта шоферу не занимать. Как выяснил корреспондент НТВ Алексей Прокин, сам водитель сейчас пребывает в глубокой депрессии. Обстоятельства ДТП изучают инспекторы. Проверяется в том числе и деятельность автобусного предприятия. В зависимости от кого, какими окажутся выводы, дело может быть передано в Следственный комитет.
Трагическое происшествие произошло в Петропавловске-Камчатском еще на прошлой неделе, но широкий резонанс получило только после смерти пострадавшей. Движение автобуса по проспекту Победы зафиксировали камеры наружного наблюдения. Видеозаписи сейчас изучают компетентные органы.
опыта шоферу не занимать. Как выяснил корреспондент НТВ Алексей Прокин, сам водитель сейчас пребывает в глубокой депрессии. Обстоятельства ДТП изучают инспекторы. Проверяется в том числе и деятельность автобусного предприятия. В зависимости от кого, какими окажутся выводы, дело может быть передано в Следственный комитет.
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