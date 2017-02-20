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  • 20.02, 17:25

Москвич с белой горячкой взял в заложники собственную семью

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Москвич с белой горячкой взял в заложники собственную семью

Москвич с белой горячкой взял в заложники собственную семью

Неадекватный житель Москвы взял в заложники собственную семью и закрылся в квартире.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе столичного главка полиции, на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, которые ведут переговоры с захватчиком.

Из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Москве: «В столичную полицию поступило сообщение о том, что в квартире на Боровском шоссе, мужчина удерживает свою семью. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, и ведут переговоры с гражданином».

По информации источника агентства в правоохранительных органах, на месте происшествия находится начальник управления внутренних дел по Западному административному округу. Также сообщается, что, по предварительным данным, у мужчины, захватившего заложников, белая горячка. В то же время, как стало известно РИА Новости, мужчина не выдвигает никаких требований, с чем связано его поведение, пока неясно.

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