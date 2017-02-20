Четверо российских военных погибли в Сирии при подрыве автомобиля

Четыре российских военных советника погибли в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

10548 Сирия

Минобороны РФ: «В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики».



По данным ведомства, военные погибли 16 февраля 2017 года в сирийской провинции Хомс в результате подрыва автомобиля на радиоуправлемом фугасе. Автомобиль следовал в составе колонны сирийских войск из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс.



Сообщается, что автомобиль с российскими военнослужащими проехал четыре километра, после чего под ним сработал радиоуправляемый заряд. Помимо четырех погибших, еще двое получили ранения, они госпитализированы.