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  • 20.02, 15:49

Четверо российских военных погибли в Сирии при подрыве автомобиля

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Четверо российских военных погибли в Сирии при подрыве автомобиля

Четверо российских военных погибли в Сирии при подрыве автомобиля

Четыре российских военных советника погибли в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

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Минобороны РФ: «В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики».

По данным ведомства, военные погибли 16 февраля 2017 года в сирийской провинции Хомс в результате подрыва автомобиля на радиоуправлемом фугасе. Автомобиль следовал в составе колонны сирийских войск из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс.

Сообщается, что автомобиль с российскими военнослужащими проехал четыре километра, после чего под ним сработал радиоуправляемый заряд. Помимо четырех погибших, еще двое получили ранения, они госпитализированы.

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