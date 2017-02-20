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  • 20.02, 17:25
Певица Ёлка пригласила участников проекта «Ты супер!» на свой концерт. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Певица Ёлка пригласила участников проекта «Ты супер!» на свой концерт

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Певица Ёлка пригласила участников проекта «Ты супер!» на свой концерт

Певица Ёлка пригласила участников проекта «Ты супер!» на свой концерт

Певица Ёлка пригласила участников проекта «Ты супер!» на свой концерт

    Участники проекта «Ты супер!» получили возможность побывать на концерте одного из членов жюри. Пригласительные билеты им подарила певица Ёлка.

    Приглашение на концерт от певицы Ёлки для юных артистов — это не просто возможность провести вечер в хорошей компании, для ребят это шанс вживую увидеть работу популярного артиста на большой сцене. Настоящий мастер-класс, поэтому и готовились к вечеру ребята очень тщательно. Волновались, причем даже не столько из-за Ёлки, сколько за себя, ведь они уже — настоящие звезды. А вдруг поклонники? А вдруг автограф? Надо выглядеть с иголочки.

    Полина Барбовская, участница проекта «Ты супер!»: «Мы сегодня делаем друг другу прически, друг друга красим, одеваемся, придумываем наряды».

    На базе проекта все споры только из-за утюга. Даже парни занервничали.

    Руслан Чванько, участник проекта «Ты супер!»: «Я хочу надеть брюки. Я иду не на какое-то маленькое мероприятие, буду осваиваться смотреть как артисты готовятся».

    И вот уже юные музыкальные критики делятся друг с другом прогнозами: как выступит, как отреагирует зал?

    Карина Исмаилова, участница проекта «Ты супер!»: «Я не сомневаюсь, что эмоции будут зашкаливать после того, как просмотрю концерт. Чувствую, буду кричать, петь с ними песни и ожидать всего самого лучшего».

    Но Лёша Лужанский решил свой голос отдать любимой певице еще до выступления. Он как настоящий джентльмен и преданный поклонник пришел на концерт с цветами, чтобы поблагодарить Ёлку за сбывшуюся мечту.

    Алексей Лужанский, участник проекта «Ты супер!»: «Наконец-таки я смог попасть на заветный концерт певицы Ёлки, моей любимой Лизочки. Я благодарен, конечно, ей».

    Правда, чтобы вручить букет, Лёше пришлось пробиваться сквозь толпу фанатов и охрану, а потом хорошенько прицелиться. Получилось! Ёлка довольна, следовательно, все старания прошли не зря!

    Такая красивая и такая, кажется, абсолютно всегда уверенная в себе, на своем концерте Ёлка открылась своим поклонникам совсем с другой стороны. Оказывается, как и участники конкурса «Ты супер!», она такая же ранимая. Порой, чтобы собраться с духом, ей тоже нужно время.

    Ёлка, певица: «Я ужасно волнуюсь, и перед большими мероприятиями я волнуюсь страшно. Я подумала: Лиза, есть хоть одна причина объективно, по которой ты волнуешься. Я начала перечислять, по какому поводу я переживаю. Я могу забыть слова, но ведь, я думаю, вы мне простите».

    Два часа прошли на одном дыхании. А после концерта ребята еще долго разбирали все номера и песни. Для участников проекта «Ты супер!» это все-таки был не просто концерт любимой певицы, а долгожданный мастер-класс от члена жюри.

    В субботу, 25 февраля, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru смотрите следующий выпуск шоу «Ты супер!». Следить за новостями проекта и выступлениями конкурсантов, а также голосовать за понравившихся юных артистов можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.

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