Глава Минобрнауки выступила за введение обязательного ЕГЭ по истории

Министр образования и науки России Ольга Васильева предложила сделать обязательным ЕГЭ по истории Отечества.
С таким предложением глава ведомства выступила на конференции «История в XXI веке глазами школьников», которая проходит в Совете Федерации, передает «Интерфакс».
В своем выстпуплении Васильева поддержала заместителя председателя Совета Федерации Галину Карелову, высказавшуюся за то, что по истории России должен быть единый государственный экзамен.
Ольга Васильева: «Вот я, как историк прежде всего, убеждена, что он (экзамен по истории России. — Прим. ред.) должен быть обязательным».
При этом министр отметила, что поспешных решений в этом вопросе принимать не стоит. По ее словам, это предложение требует обсуждения на разных уровнях.
Сейчас обязательными являются ЕГЭ по двум предметам — русскому языку и математике. Однако ранее уже появлялась информация о том, что вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории обсуждается, окончательное решение по нему пока не принято.
В своем выстпуплении Васильева поддержала заместителя председателя Совета Федерации Галину Карелову, высказавшуюся за то, что по истории России должен быть единый государственный экзамен.
Ольга Васильева: «Вот я, как историк прежде всего, убеждена, что он (экзамен по истории России. — Прим. ред.) должен быть обязательным».
При этом министр отметила, что поспешных решений в этом вопросе принимать не стоит. По ее словам, это предложение требует обсуждения на разных уровнях.
Сейчас обязательными являются ЕГЭ по двум предметам — русскому языку и математике. Однако ранее уже появлялась информация о том, что вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории обсуждается, окончательное решение по нему пока не принято.
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