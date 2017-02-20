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  • 20.02, 15:50

Глава Минобрнауки выступила за введение обязательного ЕГЭ по истории

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Глава Минобрнауки выступила за введение обязательного ЕГЭ по истории

Глава Минобрнауки выступила за введение обязательного ЕГЭ по истории

Министр образования и науки России Ольга Васильева предложила сделать обязательным ЕГЭ по истории Отечества.

С таким предложением глава ведомства выступила на конференции «История в XXI веке глазами школьников», которая проходит в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

В своем выстпуплении Васильева поддержала заместителя председателя Совета Федерации Галину Карелову, высказавшуюся за то, что по истории России должен быть единый государственный экзамен.

Ольга Васильева: «Вот я, как историк прежде всего, убеждена, что он (экзамен по истории России. — Прим. ред.) должен быть обязательным».

При этом министр отметила, что поспешных решений в этом вопросе принимать не стоит. По ее словам, это предложение требует обсуждения на разных уровнях.

Сейчас обязательными являются ЕГЭ по двум предметам — русскому языку и математике. Однако ранее уже появлялась информация о том, что вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории обсуждается, окончательное решение по нему пока не принято.

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