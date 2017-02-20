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  • 20.02, 15:50
Российские фанаты спели для британцев песню «Ты меня не бойся»: видео. Великобритания, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские фанаты спели для британцев песню «Ты меня не бойся»: видео

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Российские фанаты спели для британцев песню «Ты меня не бойся»: видео

Российские фанаты спели для британцев песню «Ты меня не бойся»: видео

    Российские футбольные фанаты записали видео с призывом к британским болельщикам не бояться их и приезжать на Чемпионат мира — 2018.

    Этот ролик стал ответом на недавно вышедший фильм BBC «Армия российских хулиганов», в котором рассказывалось о некоей особой агрессивности наших фанатов и утверждалось, что они якобы готовят для британских гостей «фестиваль насилия» на ЧМ.

    На записанном российскими болельщиками видео несколько молодых людей исполняют песню «Ойся ты ойся, ты меня не бойся», обращенную к британским фанатам, и обещают, что «все нормально будет».

    Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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