Российские фанаты спели для британцев песню «Ты меня не бойся»: видео

Российские футбольные фанаты записали видео с призывом к британским болельщикам не бояться их и приезжать на Чемпионат мира — 2018.
Этот ролик стал ответом на недавно вышедший фильм BBC «Армия российских хулиганов», в котором рассказывалось о некоей особой агрессивности наших фанатов и утверждалось, что они якобы готовят для британских гостей «фестиваль насилия» на ЧМ.
На записанном российскими болельщиками видео несколько молодых людей исполняют песню «Ойся ты ойся, ты меня не бойся», обращенную к британским фанатам, и обещают, что «все нормально будет».
На записанном российскими болельщиками видео несколько молодых людей исполняют песню «Ойся ты ойся, ты меня не бойся», обращенную к британским фанатам, и обещают, что «все нормально будет».
Комментарии