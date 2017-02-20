Напавшему на бригаду скорой в Петербурге дали условный срок

Куйбышевский районный суд города вынес приговор по делу о дорожном конфликте с медиками, произошедшем на Михайловской улице 17 января.
Самиру Сеидову, который в ходе инцидента набросился с ножом на водителя скорой помощи у гранд-отеля «Европа», назначили два года условного наказания. 45-летний бизнесмен признан виновным по статьям Уголовного кодекса «Угроза убийством» и «Хулиганство», сообщает Следственный комитет.
Напомним: дорожный конфликт на Михайловской улице произошел между хозяином Mercedes и бригадой медиков. Карета скорой не могла проехать к пациенту из-за неправильно припаркованной иномарки. Водитель Mercedes напал на врачей, используя холодное оружие. Те в свою очередь самостоятельно обезвредили злоумышленника до приезда полиции.
В прениях прокуратура не настаивала на лишении свободы. Сеидов провел под стражей месяц.
Напомним: дорожный конфликт на Михайловской улице произошел между хозяином Mercedes и бригадой медиков. Карета скорой не могла проехать к пациенту из-за неправильно припаркованной иномарки. Водитель Mercedes напал на врачей, используя холодное оружие. Те в свою очередь самостоятельно обезвредили злоумышленника до приезда полиции.
В прениях прокуратура не настаивала на лишении свободы. Сеидов провел под стражей месяц.
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