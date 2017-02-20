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  • 20.02, 15:49

Кабмин ФРГ призвал немедленно прекратить транспортную блокаду Донбасса

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Кабмин ФРГ призвал немедленно прекратить транспортную блокаду Донбасса

Кабмин ФРГ призвал немедленно прекратить транспортную блокаду Донбасса

В правительстве ФРГ призвали представителей добровольческих батальонов не накалять обстановку в регионе и пропустить вагоны с углем на Украину.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт обратился к украинским националистам, блокировавшим поставку угля из Донбасса в разгар отопительного сезона. Зайберт призвал активистов не накалять и без того сложную обстановку в собственной стране.

Штеффен Зайберт, представитель правительства ФРГ: «Если мы говорим о ситуации, в которой находится гражданское население Украины, то мы должны призвать тех на Украине, кто сейчас блокирует важные пути железнодорожного сообщения с Донбассом. Наш призыв должен звучать — незамедлительно прекратить блокаду. Такое поведение вредит не только усилиям по разрешению конфликта, но и энергообеспечению Украины, потому что уголь, необходимый для обеспечения, не может быть поставлен».

Напомним, что власти Украины на прошлой неделе были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов — в стране нечем топить. Прежде чем утвердить в правительстве план по веерным отключениям электроэнергии, глава кабмина Украины Владимир Гройсман не раз обращался к представителям добровольческих отрядов с призывом снять блокаду.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса, чтобы якобы препятствовать контрабанде угля. А накануне участники донбасской блокады пытались устроить митинг в центре Киева, требуя от властей поддержать их миссию.

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