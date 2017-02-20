Музыкант Укупник переселился из особняка на Рублёвке в гараж

Музыкант Аркадия Укупника вынужден был покинуть свой особняк в Подмосковье и перебраться жить в гараж.
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2009
Заслуженный артист России живет в гараже уже две недели, там же он встретил и свой день рождения. Из особняка на Рублёво-Успенском шоссе в помещение для машин Аркадия выгнала жена.
С вопросом о том, как такая жизнь может нравиться, поклонники атаковали Укупника через соцсети. Все знают о том, что еще полтора года назад он был фигурантом скандального дела о банкротстве. Подумав об этом, участники фан-клуба предложили любимому артисту несколько квартир на выбор. Однако артист поспешил всех успокоить: с супругой он не ссорился, паспорт, как обещал в знаменитой песне, не ел, да и ни о каком сожительстве с машинами речи не идет.
Место, где должны стоять машины, Аркадий Укупник уже давно переоборудовал в гостевую комнату. Здесь есть все для комфортного проживания: телевизор, санузел, шкаф для одежды, на полу ковер, а также мягкий и удобный диван, на котором сейчас и ночует заслуженный артист России.
Все это лишь на время — пока супруга не закончит ремонт в его в комнате, говорит Укупник. Такой подарок Наталья придумала на день рождения супруга. Правда, завершить работы вовремя не успела — идеи все время менялись.
Несмотря на то, что в комнате Укупника сегодня до сих пор строительный хаос, до окончания ремонта по подсчетам Натальи осталось чуть больше недели. Однако, как нам признался сам глава семейства, ему и в гараже живется неплохо.
Подробности — в репортаже.
С вопросом о том, как такая жизнь может нравиться, поклонники атаковали Укупника через соцсети. Все знают о том, что еще полтора года назад он был фигурантом скандального дела о банкротстве. Подумав об этом, участники фан-клуба предложили любимому артисту несколько квартир на выбор. Однако артист поспешил всех успокоить: с супругой он не ссорился, паспорт, как обещал в знаменитой песне, не ел, да и ни о каком сожительстве с машинами речи не идет.
Место, где должны стоять машины, Аркадий Укупник уже давно переоборудовал в гостевую комнату. Здесь есть все для комфортного проживания: телевизор, санузел, шкаф для одежды, на полу ковер, а также мягкий и удобный диван, на котором сейчас и ночует заслуженный артист России.
Все это лишь на время — пока супруга не закончит ремонт в его в комнате, говорит Укупник. Такой подарок Наталья придумала на день рождения супруга. Правда, завершить работы вовремя не успела — идеи все время менялись.
Несмотря на то, что в комнате Укупника сегодня до сих пор строительный хаос, до окончания ремонта по подсчетам Натальи осталось чуть больше недели. Однако, как нам признался сам глава семейства, ему и в гараже живется неплохо.
Подробности — в репортаже.
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