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  • 20.02, 15:49
Музыкант Укупник переселился из особняка на Рублёвке в гараж. жилье, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Музыкант Укупник переселился из особняка на Рублёвке в гараж

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Музыкант Укупник переселился из особняка на Рублёвке в гараж

Музыкант Укупник переселился из особняка на Рублёвке в гараж

Музыкант Укупник переселился из особняка на Рублёвке в гараж

    Музыкант Аркадия Укупника вынужден был покинуть свой особняк в Подмосковье и перебраться жить в гараж.

    Заслуженный артист России живет в гараже уже две недели, там же он встретил и свой день рождения. Из особняка на Рублёво-Успенском шоссе в помещение для машин Аркадия выгнала жена.

    С вопросом о том, как такая жизнь может нравиться, поклонники атаковали Укупника через соцсети. Все знают о том, что еще полтора года назад он был фигурантом скандального дела о банкротстве. Подумав об этом, участники фан-клуба предложили любимому артисту несколько квартир на выбор. Однако артист поспешил всех успокоить: с супругой он не ссорился, паспорт, как обещал в знаменитой песне, не ел, да и ни о каком сожительстве с машинами речи не идет.

    Место, где должны стоять машины, Аркадий Укупник уже давно переоборудовал в гостевую комнату. Здесь есть все для комфортного проживания: телевизор, санузел, шкаф для одежды, на полу ковер, а также мягкий и удобный диван, на котором сейчас и ночует заслуженный артист России.

    Все это лишь на время — пока супруга не закончит ремонт в его в комнате, говорит Укупник. Такой подарок Наталья придумала на день рождения супруга. Правда, завершить работы вовремя не успела — идеи все время менялись.

    Несмотря на то, что в комнате Укупника сегодня до сих пор строительный хаос, до окончания ремонта по подсчетам Натальи осталось чуть больше недели. Однако, как нам признался сам глава семейства, ему и в гараже живется неплохо.

    Подробности — в репортаже.

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