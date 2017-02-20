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  • 20.02, 15:49
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«АвтоВАЗ» планирует сокращения и начинает работать 5 дней в неделю

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«АвтоВАЗ» планирует сокращения и начинает работать 5 дней в неделю

«АвтоВАЗ» планирует сокращения и начинает работать 5 дней в неделю

    Сегодня «АвтоВАЗ» возвращается к пятидневной рабочей неделе.

    В минувшего году концерн дважды переходил на четырехдневный режим работы: с 15 февраля — на полгода, с 17 октября до 19 февраля 2017 года включительно. Зарплаты сотрудников после этого снизились примерно на 20%, зато рабочие места при этом все же удавалось сохранять, хотя продажи машин падали.

    Также сегодня стало известно, что предприятие сократит персонал на 2%. Сообщается, что в 2017 году уходить от полной рабочей недели на заводе не планируют. В Ассоциации европейского бизнеса прогнозируют, что в 2017 году авторынок после 4 лет падения вырастет на 4%.

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