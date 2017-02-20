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  • 20.02, 15:50
Виновником гибели камчатской пенсионерки стал водитель с 20-летним стажем. автобусы, Камчатка, общественный транспорт, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Виновником гибели камчатской пенсионерки стал водитель с 20-летним стажем

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Виновником гибели камчатской пенсионерки стал водитель с 20-летним стажем

Виновником гибели камчатской пенсионерки стал водитель с <nobr>20-летним</nobr> стажем

    Правоохранители Камчатского края проверяют обстоятельства гибели пенсионерки, которую зажало в дверях автобуса. Водитель этого не заметил и начал движение. Другие пассажиры, судя по всему, не поняли, что происходит, и не сообщили о случившемся шоферу. Водитель проехал около двух километров, прежде чем остановился.

    Просмотр записи камер наблюдения — пока единственный способ, позволяющий восстановить картину происшествия, в результате которого погибла пенсионерка Елена Янова. Предварительный опрос возможных свидетелей показал, что практически никто ничего не заметил. Полицейские установили, что пожилую женщину зажало дверями не во время стоянки транспорта, а уже при движении.

    Алла Иванова, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Камчатскому краю: «По имеющейся информации, 58-летний водитель рейсового автобуса не убедился в безопасности перевозки пассажиров и допустил выпадение 54-летней пассажирки из салона. Нога женщины оказалась зажата дверью».

    Автобус проехал 2 километра. Все это время Елену Янову он тащил за собой до следующей остановки. Женщина получила серьезные травмы. На скорой ее увезли в больницу. Брат пострадавшей приехал туда, как только узнал о трагедии.

    Валерий Янов, брат Елены Яновой: «Оказалось, что она в реанимации, она была еще в сознании, звала меня, но врачи не пустили, сославшись на то, что у нее травмы».

    В больнице Елена скончалась. Как полагают стражи порядка, шофер начал закрывать двери транспорта уже на ходу. Это подтвердили сотрудники магазина, расположенного рядом с остановкой.

    Ольга Загорская, очевидец: «Парень выглядывает и говорит, что женщина выходила, но не успела, автобус тронулся и поехал. Я спросила, кричала ли она. А он говорит, что да, но не очень громко».

    Полицейские уже опросили руководство автопарка. По их словам, за рулем был опытный шофер, и чрезвычайных происшествий на его счету никогда не было.

    Роман Сайдачаков, генеральный директор автопарка: «Русский водитель, достаточно опытный, 20 лет стажа в пассажирских перевозках. Он прошел все необходимые инструктажи, стажировки. К сожалению, он проявил какую-то невнимательность и в результате стал невольным виновником этой трагедии».

    По словам директора, транспортное предприятие окажет всяческую помощь семье погибшей пенсионерки. Самого шофера правоохранители намерены в ближайшее время вызвать на допрос. После полицейской проверки дело передадут в СК.

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