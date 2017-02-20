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  • 20.02, 14:11

Лавров: спецслужбы США прослушивают посла РФ в Вашингтоне

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Лавров: спецслужбы США прослушивают посла РФ в Вашингтоне

Лавров: спецслужбы США прослушивают посла РФ в Вашингтоне

О том, что спецслужбы прослушивали посла России Сергея Кисляка, стало известно в разгар скандала вокруг советника президента США Майкла Флинна.

Спецслужбы США прослушивают все разговоры посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка с Москвой, включая доклады о выполнении его обязанностей, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Сергей Лавров, глава МИД РФ: «В связи со скандалом, который был раскручен вокруг поработавшего несколько недель советником Трампа по национальной безопасности генерала (Майкла) Флинна американские спецслужбы рассказывали журналистам абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что, например, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушиваются. Включая его доклады в Москву о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности».

На прошлой неделе Майкл Флинн покинул пост советника президента США по безопасности и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, с которым, по версии спецслужб, он якобы говорил о санкциях. Флинн утверждает, что обсуждал с российским представителем высылку российских дипломатов из США.

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