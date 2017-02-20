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  • 20.02, 12:31

Россия будет поставлять мясо птицы в Египет

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Россия будет поставлять мясо птицы в Египет

Россия будет поставлять мясо птицы в Египет

РФ получила разрешение на поставку в Египет готовой продукции из мяса птицы.

Минсельхоз Египта согласовал ветеринарный сертификат на поставки готовой продукции из мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор.

Россельхознадзор: «Готовая мясная продукция, экспортируемая из Российской Федерации, при ввозе на территорию Арабской Республики Египет будет сопровождаться указанным ветеринарным сертификатом».

Египетские специалисты проверили российские предприятия в 2016 году. Право поставлять мясо на египетский рынок получили три российские компании.

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