Безумное интервью японского бильярдиста вызвало восторг в соцсетях

Интервью бильярдиста Наоюки Ои из Японии, проигравшего во время турнира World Pool Masters, набирает тысячи просмотров на YouTube.
Японский бильярдист Наоюки Ои покорил весь спортивный мир во время турнира World Pool Masters, который проходил на Гибралтаре. Спортсмен проиграл на стадии четвертьфинала, но дал эмоциональное интервью, во время которого пел, танцевал и даже плакал.
Наоюки Ои блеснул всеми талантами после обычного вопроса журналиста телеканала Sky Sports. После просьбы прокомментировать сыгранную партию и рассказать о планах на будущее экспрессивный японец сделал вид, будто не знает английского языка и, широко улыбаясь, начал отвечать ведущему странными фразами, прерываясь на пантомимы: «Ммммм, меня зовут Наоюки Ои и я очень, очень, очень счастлив. Поздравляю меняяяя!!! Урааа!!! Инглиш? Не проблема».
Потом японец пропел в микрофон ведущему недавний хит I have a pen, I have an Apple, при этом продолжая отчаянно жестикулировать. «Спасибо. Иди! Иди домой! Я иду домой!» — радостно заключил Наоюки Ои.
Японского бильярдиста проводили аплодисментами, передает «Комсомольская правда».
Наоюки Ои блеснул всеми талантами после обычного вопроса журналиста телеканала Sky Sports. После просьбы прокомментировать сыгранную партию и рассказать о планах на будущее экспрессивный японец сделал вид, будто не знает английского языка и, широко улыбаясь, начал отвечать ведущему странными фразами, прерываясь на пантомимы: «Ммммм, меня зовут Наоюки Ои и я очень, очень, очень счастлив. Поздравляю меняяяя!!! Урааа!!! Инглиш? Не проблема».
Потом японец пропел в микрофон ведущему недавний хит I have a pen, I have an Apple, при этом продолжая отчаянно жестикулировать. «Спасибо. Иди! Иди домой! Я иду домой!» — радостно заключил Наоюки Ои.
Японского бильярдиста проводили аплодисментами, передает «Комсомольская правда».
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