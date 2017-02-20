Прокурор Черногории заявил о стоящих за попыткой переворота в стране «российских органах»

Специальный прокурор Черногории Миливой Катнич утверждает, что в подготовке октябрьского переворота в стране якобы принимали участие некие «российские органы».
Заявление Катнича прозвучало в эфире телеканала TV Prva после появления в британской прессе информации о том, что к попытке покушения на бывшего черногорского премьера Мило Джукановича и плану переворота в стране якобы причастны российские спецслужбы.
Миливой Катнич, специальный прокурор Черногории: «За этими событиями стоят националистические структуры из РФ, но сейчас знаем, что в них были включены российские государственные органы».
Ранее Катнич признавал, что нет никаких доказательств причастности Москвы к октябрьским событиям в Черногории.
В начале ноября прошлого года Катнич выступил с утверждением, что граждане Сербии, Черногории и России пытались устроить теракт 16 октября, когда проводились парламентские выборы. По словам специального прокурора, «организаторы этой группы, националисты из России», считали, что «власть в Черногории во главе с премьер-министром Мило Джукановичем нельзя сменить путем выборов, а нужно свергнуть силой». По подозрению в подготовке теракта 16 октября арестовали 20 граждан Сербии.
категорически отвергли, а появившиеся недавно в британской прессе рассуждения на эту тему в Госдуме РФ назвали «неинтересной уткой».
Миливой Катнич, специальный прокурор Черногории: «За этими событиями стоят националистические структуры из РФ, но сейчас знаем, что в них были включены российские государственные органы».
Ранее Катнич признавал, что нет никаких доказательств причастности Москвы к октябрьским событиям в Черногории.
В начале ноября прошлого года Катнич выступил с утверждением, что граждане Сербии, Черногории и России пытались устроить теракт 16 октября, когда проводились парламентские выборы. По словам специального прокурора, «организаторы этой группы, националисты из России», считали, что «власть в Черногории во главе с премьер-министром Мило Джукановичем нельзя сменить путем выборов, а нужно свергнуть силой». По подозрению в подготовке теракта 16 октября арестовали 20 граждан Сербии.
категорически отвергли, а появившиеся недавно в британской прессе рассуждения на эту тему в Госдуме РФ назвали «неинтересной уткой».
Комментарии