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  • 20.02, 12:31

Прокурор Черногории заявил о стоящих за попыткой переворота в стране «российских органах»

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Прокурор Черногории заявил о стоящих за попыткой переворота в стране «российских органах»

Прокурор Черногории заявил о стоящих за попыткой переворота в стране «российских органах»

Специальный прокурор Черногории Миливой Катнич утверждает, что в подготовке октябрьского переворота в стране якобы принимали участие некие «российские органы».

Заявление Катнича прозвучало в эфире телеканала TV Prva после появления в британской прессе информации о том, что к попытке покушения на бывшего черногорского премьера Мило Джукановича и плану переворота в стране якобы причастны российские спецслужбы.

Миливой Катнич, специальный прокурор Черногории: «За этими событиями стоят националистические структуры из РФ, но сейчас знаем, что в них были включены российские государственные органы».

Ранее Катнич признавал, что нет никаких доказательств причастности Москвы к октябрьским событиям в Черногории.

В начале ноября прошлого года Катнич выступил с утверждением, что граждане Сербии, Черногории и России пытались устроить теракт 16 октября, когда проводились парламентские выборы. По словам специального прокурора, «организаторы этой группы, националисты из России», считали, что «власть в Черногории во главе с премьер-министром Мило Джукановичем нельзя сменить путем выборов, а нужно свергнуть силой». По подозрению в подготовке теракта 16 октября арестовали 20 граждан Сербии.

В Кремле причастность Москвы к этим событиям категорически отвергли, а появившиеся недавно в британской прессе рассуждения на эту тему в Госдуме РФ назвали «неинтересной уткой».

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