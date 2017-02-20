Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании
75-летия победы советских войск в битве под Сталинградом.
Президент России поручил создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий и назначил его председателем вице-премьера Дмитрия Рогозина. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Из текста указа: «Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и в связи с исполняющимся 2 февраля 2018 года 75-летием этого исторического события, постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования».
Этим же указом президент поручил правительству разработать и утвердить план основных мероприятий, а также рекомендовать региональным властям принять участие в подготовке и проведении празднования.
Оборонительная операция под Сталинградом продолжалась 125 суток. За это время главная ударная группировка немецких войск была разгромлена. После чего Советская армия перешла в контрнаступление. 2 февраля 1943 года остатки окруженной группировки противника были уничтожены. Враг потерял около 1,5 млн убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Потери Советской армии составили 480 тысяч человек, более 500 тысяч человек были ранены.
Из текста указа: «Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и в связи с исполняющимся 2 февраля 2018 года 75-летием этого исторического события, постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования».
Этим же указом президент поручил правительству разработать и утвердить план основных мероприятий, а также рекомендовать региональным властям принять участие в подготовке и проведении празднования.
Оборонительная операция под Сталинградом продолжалась 125 суток. За это время главная ударная группировка немецких войск была разгромлена. После чего Советская армия перешла в контрнаступление. 2 февраля 1943 года остатки окруженной группировки противника были уничтожены. Враг потерял около 1,5 млн убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Потери Советской армии составили 480 тысяч человек, более 500 тысяч человек были ранены.
Комментарии