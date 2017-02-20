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  • 20.02, 12:30

Таксист в Москве ограбил и выбросил из машины режиссера «Театра.doc»

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Таксист в Москве ограбил и выбросил из машины режиссера «Театра.doc»

Таксист в Москве ограбил и выбросил из машины режиссера «Театра.doc»

Уголовное дело возбуждено в Москве по факту ограбления режиссера Театра.doc.

В Москве ограбили режиссера «Театра.doc». Женщина вызвала полицию и рассказала, что ехала по делам на такси.

В пути водитель отобрал у нее 5 тысяч рублей, после чего остановил машину, вытолкнул пассажирку на обочину и скрылся. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», таксиста ищут, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Театр.doc — московский театр документальной пьесы, располагающийся по адресу Малый Казенный переулок, 12.

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