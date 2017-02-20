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  • 20.02, 12:31

Москву двое суток будет заваливать снегом и заливать дождем

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Москву двое суток будет заваливать снегом и заливать дождем

Москву двое суток будет заваливать снегом и заливать дождем

За ближайшие дни в Москве может выпасть более трети февральской нормы осадков.

В ближайшие двое суток в городе ожидаются мокрый снег и дождь при температуре от минус 1 до плюс 2 градусов, сообщает Росгидромет.

По прогнозу ведомства, февраль, который с начала месяца существенно не добирал норму осадков, резко пополнит копилку — сразу на 36%.

Атмосферное давление в регионе продолжит падать — с 738 мм до 731 мм ртутного столба, передает «Интерфакс».

Накануне столичные спасатели предупредили об ухудшении погодных условий. В столице до сих пор дует резкий ветер, на дорогах гололедица и накрапывает дождь. Горожанам рекомендовали по возможности отказаться от поездок, на дорогах быть предельно внимательными, воздержаться от резких маневров. А пешеходам — держаться подальше от рекламных конструкций и деревьев.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что потепление в Москве не связано с приходом весны. Он посоветовал запастись терпением, так как «и солнышко, и морозы, и слякоть еще будут».

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