В московском НИИ сгорела экспериментальная лаборатория, 50 человек эвакуировано

Пожар начался в авиационном НИИ в центре Москвы.
Пожар в научно-исследовательском институте в центре Москвы начался в одном из кабинетов, где размещается экспериментальная лаборатория. Спасатели вывели из здания порядка 50 сотрудников.
Как сообщил источник в экстренных службах столицы, пострадавших нет. Огонь распространился на площади 5 квадратных метров, пожар уже потушили, сообщает РИА Новости.
НИИ расположен по адресу Электрический переулок, дом 1. Согласно открытым данным, там размещается корпорация «Фазотрон-НИИР», занимающаяся созданием бортовых радиолокационных станций для многофункциональных авиационных комплексов фронтовой авиации.
Как сообщил источник в экстренных службах столицы, пострадавших нет. Огонь распространился на площади 5 квадратных метров, пожар уже потушили, сообщает РИА Новости.
НИИ расположен по адресу Электрический переулок, дом 1. Согласно открытым данным, там размещается корпорация «Фазотрон-НИИР», занимающаяся созданием бортовых радиолокационных станций для многофункциональных авиационных комплексов фронтовой авиации.
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