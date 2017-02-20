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  • 20.02, 12:31

В московском НИИ сгорела экспериментальная лаборатория, 50 человек эвакуировано

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В московском НИИ сгорела экспериментальная лаборатория, 50 человек эвакуировано

В московском НИИ сгорела экспериментальная лаборатория, 50 человек эвакуировано

Пожар начался в авиационном НИИ в центре Москвы.

Пожар в научно-исследовательском институте в центре Москвы начался в одном из кабинетов, где размещается экспериментальная лаборатория. Спасатели вывели из здания порядка 50 сотрудников.

Как сообщил источник в экстренных службах столицы, пострадавших нет. Огонь распространился на площади 5 квадратных метров, пожар уже потушили, сообщает РИА Новости.

НИИ расположен по адресу Электрический переулок, дом 1. Согласно открытым данным, там размещается корпорация «Фазотрон-НИИР», занимающаяся созданием бортовых радиолокационных станций для многофункциональных авиационных комплексов фронтовой авиации.

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