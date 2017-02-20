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  • 20.02, 12:31

СМИ: Украина стала крупнейшим импортером мяса и пива из России

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СМИ: Украина стала крупнейшим импортером мяса и пива из России

СМИ: Украина стала крупнейшим импортером мяса и пива из России

Украина в 2016 году вошла в число крупнейших покупателей многих российских продуктов — от водки до кондитерских изделий.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Особо отмечается возросший экспорт мяса и пива. Поставки пива за год увеличились в полтора раза — до 38,46 млн декалитров. Мясо в 2013–2014 годах Украина в России почти не закупала, а в 2016 году туда было поставлено уже 47 893 тонн.

По данным ФТС, на Украину теперь приходится почти 30% от всего российского экспорта пива и мяса. Таким образом, Украина впервые стала крупнейшим покупателем российского мяса, оттеснив на второе место Казахстан. В то же время, по данным Госслужбы статистики Украины, за январь-ноябрь 2016 года импорт мяса из России на Украину сократился.

Собеседник издания из украинской госслужбы объяснил разницу тем, что как экспорт на Украину могут быть зафиксированы поставки на территории ДНР и ЛНР, а Госслужба статистики эти данные не фиксирует. В ФТС не смогли уточнить, в какие именно украинские регионы Россия поставляет продукцию.

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