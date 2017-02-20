Опрос: половина россиян выступает за поддержку ДНР и ЛНР

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос с целью выяснить отношение граждан России к конфликту в Донбассе.
Согласно результатам исследования, «половина россиян предлагает в том или ином виде оказать поддержку ДНР и ЛНР». При этом, сообщается на сайте ВЦИОМ, большинство граждан нашей страны считают, что «ДНР и ЛНР — уже не Украина». Это главный вывод исследования, подчеркивает руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Михаил Мамонов: «Новая эскалация напряженности на Донбассе актуализировала у россиян страх войны, который ранее постепенно стал ослабевать. В такие периоды все происходящее переживается острее. Самое тяжелое для россиян — осознавать, что война может быть рядом, практически на наших границах. Осознание беды усиливает чувство сострадания, и, как следствие, — желание помочь».
По данным опроса, 8% респондентов выступают за оказание помощи в расширении автономии ДНР и ЛНР, 24% считают необходимым признать их независимость, 18% — принять в состав России. Ранее подобным образом ответили 8%, 23% и 14% респондентов.
Сторонниками киевских властей сегодня выступают 4% россиян. По их мнению, Россия должна помочь Киеву восстановить контроль над территорией самопровозглашенных республик. В 2016 году так считали 3% опрошенных. При этом 36% респондентов занимают нейтральную позицию, в то время как летом прошлого года такого мнения придерживались 38% опрошенных.
Исследование проводилось методом телефонного интервью в феврале 2017 года. Социологи опросили 1,2 тысячи человек.
Михаил Мамонов: «Новая эскалация напряженности на Донбассе актуализировала у россиян страх войны, который ранее постепенно стал ослабевать. В такие периоды все происходящее переживается острее. Самое тяжелое для россиян — осознавать, что война может быть рядом, практически на наших границах. Осознание беды усиливает чувство сострадания, и, как следствие, — желание помочь».
По данным опроса, 8% респондентов выступают за оказание помощи в расширении автономии ДНР и ЛНР, 24% считают необходимым признать их независимость, 18% — принять в состав России. Ранее подобным образом ответили 8%, 23% и 14% респондентов.
Сторонниками киевских властей сегодня выступают 4% россиян. По их мнению, Россия должна помочь Киеву восстановить контроль над территорией самопровозглашенных республик. В 2016 году так считали 3% опрошенных. При этом 36% респондентов занимают нейтральную позицию, в то время как летом прошлого года такого мнения придерживались 38% опрошенных.
Исследование проводилось методом телефонного интервью в феврале 2017 года. Социологи опросили 1,2 тысячи человек.
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