Российские саперы передали сирийцам свой опыт и возвращаются на родину

Благодарные жители Алеппо провожают российских саперов, которые завершили работу по разминированию города.

Десятки тысячи обезвреженных взрывных устройств и тысячи спасенных жизней — таков итог работы российских саперов в Алеппо. Выполнив свой долг, они возвращаются на родину. Сирийские дети, которые пришли проводить наших бойцов, не догадываются что, несмотря на торжественную церемонию и подготовку колонны к отбытию, часть российских военных даже в этот день участвовала в разведке и разминировании освобожденных кварталов. Помогал им в этом добрейший лабрадор по кличке Дуся. В пригороде Алеппо собака проработала больше трех месяцев.



Позади практически ежедневная многочасовая работа по поиску взрывчатых веществ в домах, в школах, в мечетях, на улицах Алеппо. Дуся — всеобщая любимица. У нее добрый характер и фантастически острое обоняние. Собака словно понимает, что скоро домой, и не обращает внимание на шум вокруг. Среди провожающих много школьников. Сирийские мальчишки в курсе всех событий. Махмуд рассказывает, что видел, как работали российские саперы.



Махмуд, ученик 4-го класса: «Перед началом обучения директор школы позвал к нам российских саперов. В здании они обезвредили неразорвавшиеся снаряды. Мы наблюдали, как они обошли все классы с собаками. Потом здание отремонтировали, мы сели за парты. Сегодня мы пришли сюда вместе с учителями, чтобы сказать саперам спасибо».



Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, дети вручили маленькие букетики нашим солдатам и долго их обнимали. Перед началом торжественной церемонии проводов звучат гимны Сирии и России. Представители сирийской армии благодарны российским саперам не только за то, что они помогли обезвредить свыше 36 тысяч самодельных взрывных устройств, мин-ловушек, поясов смертника, газовых баллонов, снарядов и мин, но и за успешную подготовку 56 сирийских специалистов-подрывников.