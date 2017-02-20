На Сахалине начался суд по делу бывшего губернатора Хорошавина

В суде
Южно-Сахалинска сегодня начались слушания по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина и бывших членов его правительства. Процесс проходит в закрытом режиме.
Сегодня суд успел рассмотреть только материалы по делу помощника экс-губернатора Андрея Икрамова. Всего на скамье подсудимых 4 человека — сам Александр Хорошавин и трое членов его правительства. Им вменяется несколько эпизодов получения взяток и отмывания денег.
В Следственном комитете полагают, за 6 лет бывший губернатор Сахалина и сообщники получили от местных предпринимателей более полумиллиарда рублей. На эти средства они покупали недвижимость, автомобили и ювелирные изделия. Только у экс-главы региона следователи обнаружили коллекцию из почти 200 часов на сумму 602 миллиона рублей.
В Следственном комитете полагают, за 6 лет бывший губернатор Сахалина и сообщники получили от местных предпринимателей более полумиллиарда рублей. На эти средства они покупали недвижимость, автомобили и ювелирные изделия. Только у экс-главы региона следователи обнаружили коллекцию из почти 200 часов на сумму 602 миллиона рублей.
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