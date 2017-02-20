Пасечник
Пасечник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.02, 10:48
На Сахалине начался суд по делу бывшего губернатора Хорошавина. губернаторы, коррупция, Сахалин, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Сахалине начался суд по делу бывшего губернатора Хорошавина

комментировать

На Сахалине начался суд по делу бывшего губернатора Хорошавина

На Сахалине начался суд по делу бывшего губернатора Хорошавина

    В суде Южно-Сахалинска сегодня начались слушания по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина и бывших членов его правительства. Процесс проходит в закрытом режиме.

    Сегодня суд успел рассмотреть только материалы по делу помощника экс-губернатора Андрея Икрамова. Всего на скамье подсудимых 4 человека — сам Александр Хорошавин и трое членов его правительства. Им вменяется несколько эпизодов получения взяток и отмывания денег.

    В Следственном комитете полагают, за 6 лет бывший губернатор Сахалина и сообщники получили от местных предпринимателей более полумиллиарда рублей. На эти средства они покупали недвижимость, автомобили и ювелирные изделия. Только у экс-главы региона следователи обнаружили коллекцию из почти 200 часов на сумму 602 миллиона рублей.

    Новости по теме

    Дело экс-губернатора Сахалина

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru