СМИ: власти КНДР собрались на встречу с бывшими американскими чиновниками

В прессе появилась информация о готовящихся в США переговорах северокорейских властей с бывшими американскими чиновниками.
Как передает The Washington Post со ссылкой на свои источники, высокопоставленные представители властей КНДР могут поехать в Соединенные Штаты на неофициальную встречу с бывшим американскими чиновниками. Сообщается, что организация переговоров заметно усложнилась за последние 8 лет на фоне проводимых Пхеньяном испытаний баллистических ракет и недавнего убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, который скончался после покушения в аэропорту Малайзии. Есть мнение, что устранили его по приказу Ким Чен Ына.
По информации издания, визит представителей КНДР станет ясным сигналом к тому, что Ким Чен Ын намерен начать диалог с администрацией президента США Дональда Трампа. Планирование переговоров с участием бывших американских чиновников и официальных представителей Северной Кореи сейчас на стадии подготовки, вопрос с визами пока не решен.
Предполагается, что делегацию из Пхеньяна возглавит руководитель департамента по делам США в МИД КНДР Чхве Сон Хи. Как ожидается, встреча состоится через несколько недель в Нью-Йорке. Как сообщается, в ней не будет задействован Госдепартамент США.
По информации издания, визит представителей КНДР станет ясным сигналом к тому, что Ким Чен Ын намерен начать диалог с администрацией президента США Дональда Трампа. Планирование переговоров с участием бывших американских чиновников и официальных представителей Северной Кореи сейчас на стадии подготовки, вопрос с визами пока не решен.
Предполагается, что делегацию из Пхеньяна возглавит руководитель департамента по делам США в МИД КНДР Чхве Сон Хи. Как ожидается, встреча состоится через несколько недель в Нью-Йорке. Как сообщается, в ней не будет задействован Госдепартамент США.
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