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  • 20.02, 09:01

В ДТП на трассе Саратовской области погибли 6 человек

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В ДТП на трассе Саратовской области погибли 6 человек

В ДТП на трассе Саратовской области погибли 6 человек

В ДТП на трассе Саратовской области погибли 6 человек
  • Фото: УГИБДД по Саратовской области

    • В Петровском районе Саратовской области на трассе лоб в лоб столкнулись два автомобиля, все участники аварии погибли.

    По информации регионального управления МВД, авария произошла около 6:00 (5:00 по московскому времени) возле села Тарумовка Петровского района Саратовской области.

    Сообщение пресс-службы регионального главка МВД: «По предварительным данным, автомобиль Kia Rio с госзнаком 90 региона выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Almera (163 регион). В результате погибли оба водителя, а также четверо пассажиров Kia. В Nissan был только водитель».

    В настоящее время на место происшествия выехало руководство регионального управления ГИБДД. Ведется расследование причин всех обстоятельств и причин аварии, пишет РИА Новости.

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