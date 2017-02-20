В ДТП на трассе Саратовской области погибли 6 человек

В Петровском районе Саратовской области на трассе лоб в лоб столкнулись два автомобиля, все участники аварии погибли.
По информации регионального управления МВД, авария произошла около 6:00 (5:00 по московскому времени) возле села Тарумовка Петровского района Саратовской области.
Сообщение пресс-службы регионального главка МВД: «По предварительным данным, автомобиль Kia Rio с госзнаком 90 региона выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Almera (163 регион). В результате погибли оба водителя, а также четверо пассажиров Kia. В Nissan был только водитель».
В настоящее время на место происшествия выехало руководство регионального управления ГИБДД. Ведется расследование причин всех обстоятельств и причин аварии, пишет РИА Новости.
Сообщение пресс-службы регионального главка МВД: «По предварительным данным, автомобиль Kia Rio с госзнаком 90 региона выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Almera (163 регион). В результате погибли оба водителя, а также четверо пассажиров Kia. В Nissan был только водитель».
В настоящее время на место происшествия выехало руководство регионального управления ГИБДД. Ведется расследование причин всех обстоятельств и причин аварии, пишет РИА Новости.
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