На Камчатке автобус 2 километра тащил за собой зажатую дверью пассажирку: видео

Полиция Камчатки проверяет обстоятельства гибели женщины, скончавшейся после того, как ее за собой тащил автобус.
В полиции сообщили, что автобус тащил за собой пострадавшую женщину по проезжей части две остановки, то есть, около двух километров.
Алла Иванова, сотрудник пресс-службы управления МВД России по Камчатскому краю: «Инцидент произошел 14 февраля в Петропавловске-Камчатском. Водитель пассажирского автобуса начал движение с открытой дверью во время посадки-высадки пассажиров на автобусной остановке, в результате чего из салона на проезжую часть выпала 52-летняя женщина. При этом ее ногу зажало закрывшейся в тот момент дверью. Женщина была госпитализирована и скончалась в больнице 17 февраля».
Полиция установила, что за рулем автобуса находился опытный водитель, с большим стажем работы. Медицинская экспертиза показала, что в момент происшествия он был трезв, пишет ТАСС.
В настоящее время ведется расследование. Полиция устанавливает, по какой причине ни водитель, ни другие пассажиры не заметили выпавшую женщину. По материалам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Алла Иванова, сотрудник пресс-службы управления МВД России по Камчатскому краю: «Инцидент произошел 14 февраля в Петропавловске-Камчатском. Водитель пассажирского автобуса начал движение с открытой дверью во время посадки-высадки пассажиров на автобусной остановке, в результате чего из салона на проезжую часть выпала 52-летняя женщина. При этом ее ногу зажало закрывшейся в тот момент дверью. Женщина была госпитализирована и скончалась в больнице 17 февраля».
Полиция установила, что за рулем автобуса находился опытный водитель, с большим стажем работы. Медицинская экспертиза показала, что в момент происшествия он был трезв, пишет ТАСС.
В настоящее время ведется расследование. Полиция устанавливает, по какой причине ни водитель, ни другие пассажиры не заметили выпавшую женщину. По материалам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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