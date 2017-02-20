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  • 20.02, 07:10
На Камчатке автобус 2 километра тащил за собой зажатую дверью пассажирку: видео. Камчатка, автобусы, общественный транспорт, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Камчатке автобус 2 километра тащил за собой зажатую дверью пассажирку: видео

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На Камчатке автобус 2 километра тащил за собой зажатую дверью пассажирку: видео

На Камчатке автобус 2 километра тащил за собой зажатую дверью пассажирку: видео

На Камчатке автобус 2 километра тащил за собой зажатую дверью пассажирку: видео

    Полиция Камчатки проверяет обстоятельства гибели женщины, скончавшейся после того, как ее за собой тащил автобус.

    В полиции сообщили, что автобус тащил за собой пострадавшую женщину по проезжей части две остановки, то есть, около двух километров.

    Алла Иванова, сотрудник пресс-службы управления МВД России по Камчатскому краю: «Инцидент произошел 14 февраля в Петропавловске-Камчатском. Водитель пассажирского автобуса начал движение с открытой дверью во время посадки-высадки пассажиров на автобусной остановке, в результате чего из салона на проезжую часть выпала 52-летняя женщина. При этом ее ногу зажало закрывшейся в тот момент дверью. Женщина была госпитализирована и скончалась в больнице 17 февраля».

    Полиция установила, что за рулем автобуса находился опытный водитель, с большим стажем работы. Медицинская экспертиза показала, что в момент происшествия он был трезв, пишет ТАСС.

    В настоящее время ведется расследование. Полиция устанавливает, по какой причине ни водитель, ни другие пассажиры не заметили выпавшую женщину. По материалам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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