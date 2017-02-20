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  • 20.02, 07:10

В Нью-Йорке полицейские застрелили подростка, укравшего пиво

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В Нью-Йорке полицейские застрелили подростка, укравшего пиво

В <nobr>Нью-Йорке</nobr> полицейские застрелили подростка, укравшего пиво

В Бруклине подросток пытался ограбить магазин с муляжом пистолета. Он отказался бросить оружие и был застрелен полицейскими.

Как сообщают американские СМИ, 18-летний подросток был застрелен полицейскими после того, как отказался опустить свое оружие и направил его на стражей порядка.

Позже выяснилось, что подросток ограбил супермаркет при помощи муляжа пистолета. Он взял в магазине упаковку пива, которое в США запрещено продавать лицам моложе 21 года. Продавцы сообщили об ограблении в полицию.

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