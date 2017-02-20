Перед карнавалом в Рио мужчины в женских платьях устраивают танцы на улицах

Грандиозный карнавал в Рио-де-Жанейро еще не начался, а тысячи бразильцев уже проводят вечеринки и костюмированные шествия.

Предпраздничные гуляния традиционно организуются перед главным событием года. На улицах играет живая музыка, тысячи горожан надевают красочные костюмы и устраивают танцы.



Самые смелые мужчины облачаются в женские наряды. Многие приходят на маскарад с детьми. Официально карнавал стартует 24 февраля. Продлится он до начала весны.