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  • 20.02, 10:48

Перед карнавалом в Рио мужчины в женских платьях устраивают танцы на улицах

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Перед карнавалом в Рио мужчины в женских платьях устраивают танцы на улицах

Перед карнавалом в Рио мужчины в женских платьях устраивают танцы на улицах

Перед карнавалом в Рио мужчины в женских платьях устраивают танцы на улицах

Грандиозный карнавал в Рио-де-Жанейро еще не начался, а тысячи бразильцев уже проводят вечеринки и костюмированные шествия.

Предпраздничные гуляния традиционно организуются перед главным событием года. На улицах играет живая музыка, тысячи горожан надевают красочные костюмы и устраивают танцы.

Самые смелые мужчины облачаются в женские наряды. Многие приходят на маскарад с детьми. Официально карнавал стартует 24 февраля. Продлится он до начала весны.

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