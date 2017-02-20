Масленичная неделя: россияне проводят зиму массовыми гуляниями

Православные сегодня отмечают начало Масленицы. Это последняя неделя перед Великим постом.

Обычай праздновать Масленицу появился еще в древние времена. Так образом славяне-язычники отмечали наступление весны. В эти дни было принято веселиться, кататься на санках, разводить костры и печь блины. Многие обряды перекочевали и в наше время.



Сегодня по всей стране начинаются массовые гуляния. В большинстве регионов традиционно сделают чучело Масленицы. Символ уходящий зимы сожгут на костре 26 февраля — в последний день праздника, который еще называют Прощеным воскресеньем.