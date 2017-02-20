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  • 20.02, 09:01
Масленичная неделя: россияне проводят зиму массовыми гуляниями. Масленица, православие, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Масленичная неделя: россияне проводят зиму массовыми гуляниями

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Масленичная неделя: россияне проводят зиму массовыми гуляниями

Масленичная неделя: россияне проводят зиму массовыми гуляниями

Масленичная неделя: россияне проводят зиму массовыми гуляниями

    Православные сегодня отмечают начало Масленицы. Это последняя неделя перед Великим постом.

    Обычай праздновать Масленицу появился еще в древние времена. Так образом славяне-язычники отмечали наступление весны. В эти дни было принято веселиться, кататься на санках, разводить костры и печь блины. Многие обряды перекочевали и в наше время.

    Сегодня по всей стране начинаются массовые гуляния. В большинстве регионов традиционно сделают чучело Масленицы. Символ уходящий зимы сожгут на костре 26 февраля — в последний день праздника, который еще называют Прощеным воскресеньем.

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