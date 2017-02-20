В Боготе рядом с полицейским кордоном сработала бомба: видео

В центре колумбийской столицы прогремел мощный взрыв. По последним данным, один человек погиб, больше 30 получили ранения.

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Трагедия произошла рядом с ареной, где проводятся бои быков. Бомба сработала на перекрестке. Самодельное устройство неизвестные заложили в урне, оно взлетело на воздух незадолго до начала представления. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.



В Боготе одновременно с корридой должна была состояться акция защитников животных. На время ее проведения в районе выставили оцепление, именно поэтому большинство пострадавших — полицейские.