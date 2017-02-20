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  • 20.02, 07:10

СМИ: в Госдуме доработали законопроект о черных списках для авиадебоширов

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СМИ: в Госдуме доработали законопроект о черных списках для авиадебоширов

СМИ: в Госдуме доработали законопроект о черных списках для авиадебоширов

Авиадебоширам могут запретить летать самолетом в течение 3 лет.

Как пишет «Коммерсант», комитет Госдумы по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу РФ, которые позволят вносить авиадебоширов в черные списки и запрещать им полеты на 3 года.

Предполагается, что авиакомпании будут вносить в черные списки пассажиров, нарушивших правила поведения на борту воздушного судна, создавших угрозу безопасности полета либо угрозу жизни пассажиров, а также не выполнивших распоряжения командира экипажа самолета. Кроме того, авиакомпании могут получить право официально публиковать списки с именами нарушителей порядка.

Пассажиру, лишенному права на авиаперелеты в течение трех лет, в виде исключения могут разрешить перелет на лечение, на похороны близких, сопровождая инвалидов. Исключением станет и ситуация, если вернуться в Россию из-за рубежа возможно только самолетом.

Издание пишет, что президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства может рассмотреть данный законопроект уже сегодня.

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