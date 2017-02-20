СМИ: в Госдуме доработали законопроект о черных списках для авиадебоширов

Авиадебоширам могут запретить летать самолетом в течение 3 лет.
Как пишет «Коммерсант», комитет Госдумы по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу РФ, которые позволят вносить авиадебоширов в черные списки и запрещать им полеты на 3 года.
Предполагается, что авиакомпании будут вносить в черные списки пассажиров, нарушивших правила поведения на борту воздушного судна, создавших угрозу безопасности полета либо угрозу жизни пассажиров, а также не выполнивших распоряжения командира экипажа самолета. Кроме того, авиакомпании могут получить право официально публиковать списки с именами нарушителей порядка.
Пассажиру, лишенному права на авиаперелеты в течение трех лет, в виде исключения могут разрешить перелет на лечение, на похороны близких, сопровождая инвалидов. Исключением станет и ситуация, если вернуться в Россию из-за рубежа возможно только самолетом.
Издание пишет, что президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства может рассмотреть данный законопроект уже сегодня.
Предполагается, что авиакомпании будут вносить в черные списки пассажиров, нарушивших правила поведения на борту воздушного судна, создавших угрозу безопасности полета либо угрозу жизни пассажиров, а также не выполнивших распоряжения командира экипажа самолета. Кроме того, авиакомпании могут получить право официально публиковать списки с именами нарушителей порядка.
Пассажиру, лишенному права на авиаперелеты в течение трех лет, в виде исключения могут разрешить перелет на лечение, на похороны близких, сопровождая инвалидов. Исключением станет и ситуация, если вернуться в Россию из-за рубежа возможно только самолетом.
Издание пишет, что президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства может рассмотреть данный законопроект уже сегодня.
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