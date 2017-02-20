В Новосибирске допросят водителя грузовика, заблокировавшего проезд скорой помощи

Следователи проверяют инцидент с грузовиком, заблокировавшим карету скорой помощи в одном из дворов Новосибирска.

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В Следственном комитете сообщили, что ведется проверка по инциденту с водителем грузовика, намеренно заблокировавшем скорую помощь во дворе и не уступавшего ей дорогу. Видеозапись произошедшего попала в соцсети.



Водитель грузовика отказался отогнать свой автомобиль, чтобы освободить проезд карете скорой помощи. Как сообщили очевидцы, грузовик блокировал проезд не менее 20 минут. В неотложке все это время находился тяжело больной пациент, которого надо было срочно доставить в больницу.



Сообщение пресс-службы ГУСК РФ по региону: «По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении, размещенном в сети Интернет».