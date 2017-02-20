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  • 20.02, 05:14

СМИ: замглавы Минэкономразвития уходит в отставку

2 комментария
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
СМИ: замглавы Минэкономразвития уходит в отставку

СМИ: замглавы Минэкономразвития уходит в отставку

СМИ: замглавы Минэкономразвития уходит в отставку
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Главный прогнозист министерства экономического развития РФ Алексей Ведев покидает свой пост.

    Как пишут «Известия», заместитель руководителя Минэкономразвития России Алексей Ведев подтвердил информацию о своем решении уйти в отставку.

    Из текста статьи: «Алексей Ведев подтвердил, что решение принято, он написал заявление и предположил, что уже на этой неделе оно будет одобрено».

    Издание также напоминает, что Ведев полтора месяца был временно исполняющим обязанности главы министерства вместо задержанного Алексея Улюкаева. Ведев курировал в министерстве департамент бюджетного планирования и госпрограмм, а также отвечал за макропрогнозы и статистические данные.

    Напомним, Алексей Улюкаев, как сообщили в СК РФ, был задержан при попытке получения взятки в размере 2 млн долларов за положительную оценку сделки по покупке акций «Башнефти» 14 ноября 2016 года. На следующий день президент РФ освободил министра от должности в связи с утратой доверия. Сам Улюкаев свою вину отрицает.

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