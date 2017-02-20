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  • 20.02, 05:14

Трамп объяснил свои слова о «проблемах в Швеции» просмотром телепрограммы

2 комментария

Трамп объяснил свои слова о «проблемах в Швеции» просмотром телепрограммы

Трамп объяснил свои слова о «проблемах в Швеции» просмотром телепрограммы

Президент США Дональд Трамп объяснил, что он имел в виду, говоря о проблемах в Швеции с мигрантами.

После того, как посольство Швеции в США обратилось в Госдепартамент за разъяснениями слов Трампа, президент США прокомментировал на своей странице в Twitter, чем были вызваны его высказывания о «том, что происходит в Швеции».

Дональд Трамп, президент США: «Мое заявление о том, что происходит в Швеции, было отсылкой к передаче на Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов в Швеции».




Пресс-служба Белого дома также пояснила, что Трамп «не говорил о конкретном происшествии», а имел в виду общее положение дел в Швеции, включая рост преступности, предположительно, связанный с участием иммигрантов.

Напомним, МИД Швеции потребовал от Госдепа объяснений, что именно имел ввиду президент США Дональд Трамп, когда на встрече со своими сторонниками во Флориде заявил, что в Швеции накануне случилось нечто ужасное.

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