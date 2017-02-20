Трамп объяснил свои слова о «проблемах в Швеции» просмотром телепрограммы

Президент США Дональд Трамп объяснил, что он имел в виду, говоря о проблемах в Швеции с мигрантами.
После того, как посольство Швеции в США обратилось в Госдепартамент за разъяснениями слов Трампа, президент США прокомментировал на своей странице в Twitter, чем были вызваны его высказывания о «том, что происходит в Швеции».
Дональд Трамп, президент США: «Мое заявление о том, что происходит в Швеции, было отсылкой к передаче на Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов в Швеции».
Пресс-служба Белого дома также пояснила, что Трамп «не говорил о конкретном происшествии», а имел в виду общее положение дел в Швеции, включая рост преступности, предположительно, связанный с участием иммигрантов.
Напомним, МИД Швеции потребовал от Госдепа объяснений, что именно имел ввиду президент США Дональд Трамп, когда на встрече со своими сторонниками во Флориде заявил, что в Швеции накануне случилось нечто ужасное.
Дональд Трамп, президент США: «Мое заявление о том, что происходит в Швеции, было отсылкой к передаче на Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов в Швеции».
My statement as to what’s happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 февраля 2017 г.
Пресс-служба Белого дома также пояснила, что Трамп «не говорил о конкретном происшествии», а имел в виду общее положение дел в Швеции, включая рост преступности, предположительно, связанный с участием иммигрантов.
Напомним, МИД Швеции потребовал от Госдепа объяснений, что именно имел ввиду президент США Дональд Трамп, когда на встрече со своими сторонниками во Флориде заявил, что в Швеции накануне случилось нечто ужасное.
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