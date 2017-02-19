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  • 20.02, 01:00

Устроивший резню во Франции мужчина оказался психически больным

1 комментарий

Устроивший резню во Франции мужчина оказался психически больным

Устроивший резню во Франции мужчина оказался психически больным

Французская полиция установила личность злоумышленника, устроившего резню на улице города Монтобана и ранившего ножом женщину и пожилого мужчину.

Как сообщает Agence France-Presse, 30-летний француз, устроивший нападение с ножом на жителей небольшого французского городка, оказался психически больным. До инцидента в воскресенье мужчину не менее трех раз подвергали принудительному лечению в психиатрических лечебницах.

Задержанный не был известен полиции как радикальный исламист. В настоящее время ведется расследование по делу о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в городе Монтобане мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих и ранил трех человек. Полицейские открыли огонь и нейтрализовали преступника. В настоящее время он находится в больнице, где ему уже предъявлены обвинения в покушении на убийство нескольких человек.

Пострадавшая женщина, которую преступник ранил ножом в спину, также находятся в больнице. Медики сообщили, что угрозы ее жизни нет.

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